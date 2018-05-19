Под Воронежем в ДТП с участием грузовика погибли четыре человека

В Каширском районе Воронежской области при столкновении легкового и грузового автомобилей погибли четыре человека, включая ребёнка, передаёт пресс-служба регионального управления МВД.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Lifan, двигаясь со стороны Воронежа, допустил столкновение со встречным автомобилем «Тонар» под управлением 50-летнего жителя Белгородской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что погибли четыре человека — водитель легкового автомобиля и три его пассажира, среди них несовершеннолетний. Ещё один пассажир автомобиля Lifan доставлен в больницу.

Ранее в Чечне произошло ДТП с пятью погибшими.

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