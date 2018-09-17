СК начал проверку по факту ДТП с автобусом и 15 пострадавшими в Алтайском крае

Следователи организовали проверку по факту ДТП с автобусом в Алтайском крае, в результате которого пострадали 15 человек. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.

«Павловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Алтайскому краю организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием на бок.

В результате происшествия пострадали 15 человек, их жизни ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае перевернулся пассажирский автобус, в результате чего пострадали 15 человек.

В конце мая URA.RU передавало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием грузовика и автобуса.