СК начал проверку по факту ДТП с автобусом и 15 пострадавшими в Алтайском крае

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Следователи организовали проверку по факту ДТП с автобусом в Алтайском крае, в результате которого пострадали 15 человек. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.
СК начал проверку по факту ДТП с автобусом и 15 пострадавшими в Алтайском крае
  • РИА Новости

«Павловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Алтайскому краю организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием на бок.

В результате происшествия пострадали 15 человек, их жизни ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае перевернулся пассажирский автобус, в результате чего пострадали 15 человек.

В конце мая URA.RU передавало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием грузовика и автобуса.

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