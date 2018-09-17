В Алтайском крае 15 человек пострадали в результате ДТП

В Алтайском крае пассажирский автобус перевернулся на трассе, в результате чего пострадали 15 человек.

Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Отмечается, что инцидент произошёл поздней ночью на 101 км автодороги «Павловск — Ребриха — Буканское» в Мамонтовском районе.

«Водитель, управляя автобусом Setra S215HD, не справился с управлением, выехал на левую обочину и допустил опрокидывание в кювет... В результате ДТП 15 пассажирам с ушибами и ссадинами тела была оказана медицинская помощь в Центральной районной больнице села Мамонтово», — указывается в заявлении.

Уточняется, что всего в момент происшествия в транспорте находились 42 пассажира.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее Inforeactor сообщало, что в результате ДТП в Ленинградской области погиб один человек, ещё двое пострадали.