Машинисты столичного метро начали приветствовать пассажиров

Короткая ссылка
Машинисты Московского метрополитена начали приветствовать пассажиров и желать им приятной поездки, сообщает m24 со ссылкой на портал столичного правительства.
Машинисты столичного метро начали приветствовать пассажиров
  • РИА Новости

Приветствия, в которых машинисты представятся и назовут свою должность, будут звучать несколько раз в день.

При этом каждые два часа на крупных остановках водители московских автобусов, троллейбусов и трамваев также будут приветствовать граждан.

По мнению столичных властей, это сделает поездку более приятной, а также осведомит москвичей о том, кто отвечает за обеспечение их безопасности во время движения общественного транспорта по заданному маршруту.

Ранее портал «Дни.ру» передавал, что на восточном участке Большой кольцевой линии в Москве началось строительство второго тоннеля.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить