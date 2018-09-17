Машинисты столичного метро начали приветствовать пассажиров

Машинисты Московского метрополитена начали приветствовать пассажиров и желать им приятной поездки, сообщает m24 со ссылкой на портал столичного правительства.

Приветствия, в которых машинисты представятся и назовут свою должность, будут звучать несколько раз в день.

При этом каждые два часа на крупных остановках водители московских автобусов, троллейбусов и трамваев также будут приветствовать граждан.

По мнению столичных властей, это сделает поездку более приятной, а также осведомит москвичей о том, кто отвечает за обеспечение их безопасности во время движения общественного транспорта по заданному маршруту.

Ранее портал «Дни.ру» передавал, что на восточном участке Большой кольцевой линии в Москве началось строительство второго тоннеля.





