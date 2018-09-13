Новый участок метро на юго-западе Москвы соединит МЦК с БКЛ

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Участок Московского метрополитена от «Улицы Новаторов» до «Севастопольского проспекта» соединит Московское центральное кольцо и Большую кольцевую линию, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу Стройкомплекса.
Новый участок метро на юго-западе Москвы соединит МЦК с БКЛ
  • РИА Новости

«Улица Новаторов» образует пересадочный узел с одноимённой станцией БКЛ, а с «Севастопольского проспекта» можно будет перейти на станцию «Крымская» МЦК.

Третья станция — «Академическая» — будет связана переходом с одноимённой станцией Калужско-Рижской линии.

Общая длина участка составит 6,5 км. Линию должны построить к 2023 году.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве открылась новая платформа Новохохловская Курского направления.

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