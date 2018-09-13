На восточном участке БКЛ в Москве началось строительство второго тоннеля

На восточном участке Большой кольцевой линии в Москве началось строительство второго тоннеля, сообщают «Дни.ру».

«Трасса участка проходит под улично-дорожной сетью районов Текстильщики и Нижегородский, а также под путями Курского направления Московской железной дороги», — заявил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин.

Он напомнил, что работы по соседнему, правому перегонному тоннелю между «Текстильщиками» и «Нижегородской» стартовали в конце августа.

Как отметил чиновник, оба тоннеля будут готовы практически одновременно.

Ранее m24 сообщал, что новый участок метро на юго-западе Москвы соединит МЦК с БКЛ.