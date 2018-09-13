На восточном участке БКЛ в Москве началось строительство второго тоннеля

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На восточном участке Большой кольцевой линии в Москве началось строительство второго тоннеля, сообщают «Дни.ру».
На восточном участке БКЛ в Москве началось строительство второго тоннеля
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«Трасса участка проходит под улично-дорожной сетью районов Текстильщики и Нижегородский, а также под путями Курского направления Московской железной дороги», — заявил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин.

Он напомнил, что работы по соседнему, правому перегонному тоннелю между «Текстильщиками» и «Нижегородской» стартовали в конце августа.

Как отметил чиновник, оба тоннеля будут готовы практически одновременно.

Ранее m24 сообщал, что новый участок метро на юго-западе Москвы соединит МЦК с БКЛ.

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