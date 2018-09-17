В Краснодарском крае 22 человека пострадали в результате ДТП

По меньшей мере 22 человека получили травмы в результате аварии с участием автобуса в Краснодарском крае.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МВД.

«В настоящее время 22 человека доставляется в (медицинские. — RT) учреждения, после осмотра часть может быть госпитализирована», — сказал собеседник.

Отмечается, что причиной происшествия стало то, что водитель автобуса на трассе в Ленинградском районе не справился с управлением и допустил съезд в лесополосу.

Всего в автобусе находилось около 40 человек.

В конце мая URA.RU передавало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием грузовика и автобуса.