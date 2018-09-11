На юге Москвы в ДТП с участием автобуса и двух грузовиков пострадали пять человек

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Рейсовый автобус, пять легковых машин и два грузовика столкнулись на юге Москвы, в результате чего погиб один человек, ещё пятеро пострадали.
На юге Москвы в ДТП с участием автобуса и двух грузовиков пострадали пять человек
  • © РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.

«В результате столкновения рейсового автобуса, пяти легковушек и двух грузовиков пострадали шесть человек, один из них погиб, пятеро госпитализированы», — сказал он.

Как отмечается, в настоящее время выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в ДТП с участием шести автомобилей в Москве пострадали шесть человек

В конце мая URA.RU передавало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием грузовика и автобуса.

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