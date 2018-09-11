На юге Москвы в ДТП с участием автобуса и двух грузовиков пострадали пять человек
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.
«В результате столкновения рейсового автобуса, пяти легковушек и двух грузовиков пострадали шесть человек, один из них погиб, пятеро госпитализированы», — сказал он.
Как отмечается, в настоящее время выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в ДТП с участием шести автомобилей в Москве пострадали шесть человек.
В конце мая URA.RU передавало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием грузовика и автобуса.