Источник: в массовом ДТП на Кутузовском проспекте в Москве пострадали шесть человек

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В результате ДТП с участием шести автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве пострадали шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Источник: в массовом ДТП на Кутузовском проспекте в Москве пострадали шесть человек
  • РИА Новости

«Предварительно, столкнулись шесть автомашин. Пострадали шесть человек», — заявил источник.

По его словам, для эвакуации пострадавших привлекается медицинский вертолёт.

После ДТП перекрыто движение транспорта по двум полосам.

Ранее сообщалось, что в ДТП на Кутузовском проспекте погиб один человек, ещё семь пострадали

Осенью 2017 года телеканал «360» передавал, что на юго-востоке Москвы столкнулись мотоцикл и автомобиль.

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