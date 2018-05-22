Источник: в массовом ДТП на Кутузовском проспекте в Москве пострадали шесть человек

В результате ДТП с участием шести автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве пострадали шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.

«Предварительно, столкнулись шесть автомашин. Пострадали шесть человек», — заявил источник.

По его словам, для эвакуации пострадавших привлекается медицинский вертолёт.

После ДТП перекрыто движение транспорта по двум полосам.

Ранее сообщалось, что в ДТП на Кутузовском проспекте погиб один человек, ещё семь пострадали.

Осенью 2017 года телеканал «360» передавал, что на юго-востоке Москвы столкнулись мотоцикл и автомобиль.