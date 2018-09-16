В Тверской области обезвредили ещё 37 снарядов времён Великой Отечественной войны
- РИА Новости
В субботу, 15 сентября, группа ручной очистки исследовала территорию площадью 1,83 га, а группа механической очистки — территорию площадью 1,3 га.
Всего найдено 37 снарядов, в том числе артиллерийские снаряды, миномётные мины и ручные гранаты.
Их обезвредили на безопасном расстоянии от людей.
Ранее сообщалось, что в Тверской области нашли 25 снарядов времён войны.
Также «Невские новости» сообщали, что в Петергофе обнаружили более 20 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.