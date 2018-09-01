В Петергофе нашли более 20 боеприпасов времён Великой Отечественной войны
- РИА Новости
Это произошло вечером в пятницу, 31 августа, когда рабочие рыли траншею у дома на улице Шахматова. Были немедленно вызваны сотрудники экстренных служб.
Как установили специалисты, речь идёт о 44-миллиметровых снарядах. Всего обнаружен 21 боеприпас. Их вывезли представители Западного военного округа, чтобы утилизировать на полигоне.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили два боеприпаса времён войны.