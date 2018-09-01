В Петергофе нашли более 20 боеприпасов времён Великой Отечественной войны

В Петергофе обнаружили более 20 боеприпасов времён Великой Отечественной войны, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Это произошло вечером в пятницу, 31 августа, когда рабочие рыли траншею у дома на улице Шахматова. Были немедленно вызваны сотрудники экстренных служб.

Как установили специалисты, речь идёт о 44-миллиметровых снарядах. Всего обнаружен 21 боеприпас. Их вывезли представители Западного военного округа, чтобы утилизировать на полигоне.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили два боеприпаса времён войны.