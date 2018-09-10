В Тверской области нашли 25 снарядов времён Великой Отечественной войны

В Ржевском районе Тверской области в ходе пиротехнических работ нашли ещё 25 снарядов времён Великой Отечественной войны, сообщает kp.ru.

В поисках задействованы 20 сотрудников Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», а также четыре единицы техники.

Как рассказали в пресс-службе УМЧС России по региону, в минувшие выходные специалисты обследовали территорию площадью в 1,1 га.

Среди обнаруженных снарядов — миномётные мины разного размера, взрыватели к артиллерийскому снаряду, запалы к ручной гранате.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии обезвредили авиационную бомбу.