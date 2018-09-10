В Тверской области нашли 25 снарядов времён Великой Отечественной войны

Короткая ссылка
В Ржевском районе Тверской области в ходе пиротехнических работ нашли ещё 25 снарядов времён Великой Отечественной войны, сообщает kp.ru.
В Тверской области нашли 25 снарядов времён Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

В поисках задействованы 20 сотрудников Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», а также четыре единицы техники.

Как рассказали в пресс-службе УМЧС России по региону, в минувшие выходные специалисты обследовали территорию площадью в 1,1 га.

Среди обнаруженных снарядов — миномётные мины разного размера, взрыватели к артиллерийскому снаряду, запалы к ручной гранате.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии обезвредили авиационную бомбу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить