В Удмуртии обезвредили авиационную бомбу

В Удмуртии обезвредили 50-килограммовую авиационную бомбу, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.

Снаряд нашли строители в микрорайоне Самолёт посёлка Пирогово при проведении земляных работ.

До приезда взрывотехников сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и республиканского управления МВД России оцепили территорию и эвакуировали 50 сотрудников близлежащих предприятий.

Специалисты группы инженерно-технического отдела ОМОН управления Росгвардии по Удмуртии провели осмотр и установили, что находка является авиабомбой со взрывчатым веществом. Снаряд был вывезен в безопасное место и уничтожен.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили два боеприпаса времён Великой Отечественной войны.