В Удмуртии обезвредили авиационную бомбу
- РИА Новости
Снаряд нашли строители в микрорайоне Самолёт посёлка Пирогово при проведении земляных работ.
До приезда взрывотехников сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и республиканского управления МВД России оцепили территорию и эвакуировали 50 сотрудников близлежащих предприятий.
Специалисты группы инженерно-технического отдела ОМОН управления Росгвардии по Удмуртии провели осмотр и установили, что находка является авиабомбой со взрывчатым веществом. Снаряд был вывезен в безопасное место и уничтожен.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили два боеприпаса времён Великой Отечественной войны.