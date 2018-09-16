В Петербурге завели дело по факту ДТП с автомобилем, врезавшимся в супермаркет
- РИА Новости
По имеющимся данным, 15 сентября в Курортном районе водитель автомобиля Infiniti не справился с управлением и совершил наезд на женщину 1939 года рождения, после чего въехал в дверь супермаркета. Женщина скончалась.
Дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Водитель задержан.
По словам источника, водитель заявил, что машина стала резко неуправляемой. Об этом сообщает Nation News.
Ранее стало известно, что в результате ДТП в Рязанской области погиб человек.