В Петербурге завели дело по факту ДТП с автомобилем, врезавшимся в супермаркет

В Санкт-Петербурге завели уголовное дело из-за дорожно-транспортного происшествия с автомобилем, врезавшимся в супермаркет, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу МВД России по региону.

По имеющимся данным, 15 сентября в Курортном районе водитель автомобиля Infiniti не справился с управлением и совершил наезд на женщину 1939 года рождения, после чего въехал в дверь супермаркета. Женщина скончалась.

Дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Водитель задержан.

По словам источника, водитель заявил, что машина стала резко неуправляемой. Об этом сообщает Nation News.

Ранее стало известно, что в результате ДТП в Рязанской области погиб человек.