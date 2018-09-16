В Петербурге завели дело по факту ДТП с автомобилем, врезавшимся в супермаркет

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге завели уголовное дело из-за дорожно-транспортного происшествия с автомобилем, врезавшимся в супермаркет, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу МВД России по региону.
В Петербурге завели дело по факту ДТП с автомобилем, врезавшимся в супермаркет
  • РИА Новости

По имеющимся данным, 15 сентября в Курортном районе водитель автомобиля Infiniti не справился с управлением и совершил наезд на женщину 1939 года рождения, после чего въехал в дверь супермаркета. Женщина скончалась.

Дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Водитель задержан.

По словам источника, водитель заявил, что машина стала резко неуправляемой. Об этом сообщает Nation News.

Ранее стало известно, что в результате ДТП в Рязанской области погиб человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить