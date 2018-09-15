В Петербурге внедорожник сбил женщину и врезался в супермаркет
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«Водитель, управляя автомобилем Infinity, отъезжая от парковки супермаркета, не справился с управлением и совершил наезд на женщину 1939 года рождения, после чего въехал в дверь супермаркета», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.
Как отмечается, женщина в результате инцидента скончалась.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
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