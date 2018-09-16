В результате ДТП в Рязанской области погиб человек

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В результате дорожно-транспортного происшествия в Рязанской области погиб человек, ещё двое пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД по региону.
В результате ДТП в Рязанской области погиб человек
  • РИА Новости

Отмечается, что инцидент произошёл около 05:30 на 198-м километре трассы Москва — Челябинск.

«Водитель минивэна Toyota на въезде в Рязанскую область не справился с управлением и совершил наезд на опору линии электропередачи. В результате, по предварительной информации, один человек погиб, двое госпитализированы», — уточнил собеседник агентства.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

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