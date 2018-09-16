В Подмосковье проводят проверку по факту падения женщины с ребёнком с третьего этажа

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В Московской области проводят проверку по факту падения женщины с ребёнком с высоты третьего этажа, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на сайт СК России.
В Подмосковье проводят проверку по факту падения женщины с ребёнком с третьего этажа
  • РИА Новости

Инцидент произошёл в Орехово-Зуеве.

По версии следователей, мать с малолетней дочерью упали, когда спускались из квартиры на пятом этаже по связанным простыням. Обе госпитализированы.

«По данному факту проводится проверка, о результатах сообщим позже», — сказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Об этом сообщает kp.ru.

Ранее стало известно, что в Коми организовали проверку после падения двухлетнего ребёнка из окна.

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