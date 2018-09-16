В Подмосковье проводят проверку по факту падения женщины с ребёнком с третьего этажа
- РИА Новости
Инцидент произошёл в Орехово-Зуеве.
По версии следователей, мать с малолетней дочерью упали, когда спускались из квартиры на пятом этаже по связанным простыням. Обе госпитализированы.
«По данному факту проводится проверка, о результатах сообщим позже», — сказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Об этом сообщает kp.ru.
Ранее стало известно, что в Коми организовали проверку после падения двухлетнего ребёнка из окна.