В Коми начали проверку после падения двухлетнего ребёнка из окна
- РИА Новости
Инцидент произошёл в Эжвинском районе Сыктывкара.
Как заявили в пресс-службе городского УМВД, происшествием заинтересовались следователи: они выясняют все обстоятельства случившегося.
В частности, проверяются действия матери ребёнка на наличие состава преступления по статье «Оставление в опасности».
Как передаёт Nation News, девочка опёрлась руками на москитную сетку на четвёртом этаже, сетка не выдержала веса и выпала. Ребёнок госпитализирован.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии завели дело после падения трёхлетнего ребёнка из окна детсада.