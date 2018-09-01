В Коми начали проверку после падения двухлетнего ребёнка из окна

В Коми проводят проверку после падения двухлетнего ребёнка из окна, сообщают «Невские новости».

Инцидент произошёл в Эжвинском районе Сыктывкара.

Как заявили в пресс-службе городского УМВД, происшествием заинтересовались следователи: они выясняют все обстоятельства случившегося.

В частности, проверяются действия матери ребёнка на наличие состава преступления по статье «Оставление в опасности».

Как передаёт Nation News, девочка опёрлась руками на москитную сетку на четвёртом этаже, сетка не выдержала веса и выпала. Ребёнок госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии завели дело после падения трёхлетнего ребёнка из окна детсада.