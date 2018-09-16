СК организовал проверку по факту падения матери и ребёнка из окна дома в Орехово-Зуеве

Главное следственное управление СК России по Московской области организовало доследственную проверку по факту падения матери и ребёнка из окна дома при попытке покинуть квартиру по связанным простыням в Орехово-Зуеве.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Предварительно установлено, что женщина и её малолетняя дочь по связанным простыням попытались спуститься вниз из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Примерно на уровне третьего этажа женщина сорвалась и вместе с ребёнком упала на землю», — говорится в тексте.

Отмечается, что после инцидента пострадавшие были госпитализированы.

В настоящее время сотрудники следственных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что ребёнок и его беременная мать упали со второго этажа жилого дома в Новой Москве.

Также агентство «Невские новости» передавало, что в Коми проводят проверку после падения двухлетнего ребёнка из окна.