СК организовал проверку по факту падения матери и ребёнка из окна дома в Орехово-Зуеве
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Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Предварительно установлено, что женщина и её малолетняя дочь по связанным простыням попытались спуститься вниз из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Примерно на уровне третьего этажа женщина сорвалась и вместе с ребёнком упала на землю», — говорится в тексте.
Отмечается, что после инцидента пострадавшие были госпитализированы.
В настоящее время сотрудники следственных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее стало известно, что ребёнок и его беременная мать упали со второго этажа жилого дома в Новой Москве.
Также агентство «Невские новости» передавало, что в Коми проводят проверку после падения двухлетнего ребёнка из окна.