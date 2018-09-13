Ребёнок и его мать упали со второго этажа жилого дома в Новой Москве

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Ребёнок и его беременная мать упали со второго этажа жилого дома в Новой Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Московского авиационного центра (МАЦ).
Ребёнок и его мать упали со второго этажа жилого дома в Новой Москве
  • РИА Новости

«Вертолёт МАЦ вылетел в ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа), в район Вороново, для эвакуации пострадавших. По словам очевидцев, ребёнок и его беременная мама упали со второго этажа», — уточнил собеседник агентства.

Отмечается, что ребёнок эвакуирован на вертолёте в Москву, женщина госпитализирована в одно из медицинских учреждений на машине скорой помощи.

В настоящее время уточняются все обстоятельства инцидента.

Ранее агентство «Невские новости» передавало, что в Коми проводят проверку после падения двухлетнего ребёнка из окна.

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