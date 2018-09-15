В ходе КТО в Дагестане нейтрализованы трое боевиков

Трое боевиков нейтрализованы в результате контртеррористической операции в районе селения Талги в Дагестане, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Как отмечается, в ходе поисковых мероприятий в горно-лесистой местности силы правопорядка обнаружили группу бандитов в составе трёх человек, которые в ответ на предложение сдаться открыли огонь из автоматического оружия.

«Силами спецназа ФСБ России боевики были нейтрализованы», — говорится в сообщении.

В НАК добавили, что на месте боя обнаружены оружие и боеприпасы.

Ранее сообщалось, что в двух районах Дагестана ввели режим КТО.