В ходе КТО в Дагестане нейтрализованы трое боевиков
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Как отмечается, в ходе поисковых мероприятий в горно-лесистой местности силы правопорядка обнаружили группу бандитов в составе трёх человек, которые в ответ на предложение сдаться открыли огонь из автоматического оружия.
«Силами спецназа ФСБ России боевики были нейтрализованы», — говорится в сообщении.
В НАК добавили, что на месте боя обнаружены оружие и боеприпасы.
Ранее сообщалось, что в двух районах Дагестана ввели режим КТО.