В Хабаровске вынесли приговор участникам преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом осетровых

В Хабаровске вынесли приговор пяти участникам преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом рыбы семейства осетровых.

Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на Следственный комитет России.

Установлено, что продукцию поставляли в Москву.

«Для транспортировки по столице одной из партий рыбы, прибывшей из Хабаровска, московские заказчики нелегального деликатеса разработали операцию с соблюдением правил конспирации. Они погрузили рыбу в специально приготовленный мусоровозочный автомобиль, а сверху забросали картоном, досками, пакетами», — говорится на сайте СУ СК России по Хабаровскому краю.

Машина была задержана, а рыба изъята.

Кроме того, при обыске на одной из промышленных баз в посёлке Де-Кастри Ульчского района нашли тайник с 42 тушами рыб осетровых видов. Всего у злоумышленников изъято более 7,5 тонны продукции.

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