В Хабаровске вынесли приговор участникам преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом осетровых

Короткая ссылка
В Хабаровске вынесли приговор пяти участникам преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом рыбы семейства осетровых.
В Хабаровске вынесли приговор участникам преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом осетровых
  • РИА Новости

Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на Следственный комитет России.

Установлено, что продукцию поставляли в Москву.

«Для транспортировки по столице одной из партий рыбы, прибывшей из Хабаровска, московские заказчики нелегального деликатеса разработали операцию с соблюдением правил конспирации. Они погрузили рыбу в специально приготовленный мусоровозочный автомобиль, а сверху забросали картоном, досками, пакетами», — говорится на сайте СУ СК России по Хабаровскому краю.

Машина была задержана, а рыба изъята.

Кроме того, при обыске на одной из промышленных баз в посёлке Де-Кастри Ульчского района нашли тайник с 42 тушами рыб осетровых видов. Всего у злоумышленников изъято более 7,5 тонны продукции.

Организатор подпольного бизнеса получил 5,5 года тюрьмы. Его сообщники приговорены к условным срокам от трёх до четырёх лет.

Ранее заместитель руководителя программы «Белуха — белый кит» Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН Дмитрий Глазов в беседе с НСН прокомментировал заявление ФСБ о деятельности браконьеров в Азовском море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить