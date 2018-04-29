Эксперт прокомментировал заявление ФСБ о деятельности браконьеров в Азовском море

Заместитель руководителя программы «Белуха — белый кит» Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН Дмитрий Глазов в беседе с НСН прокомментировал заявление ФСБ о деятельности браконьеров в Азовском море.

По словам эксперта, одним из местных обитателей является дельфин-азовка, или морская свинья.

«Браконьерство в Азовском море связано в основном с осетровыми рыбами и установкой донных жаберных сетей. Дельфины путаются в сетях, не могут всплыть и задыхаются», — заявил Глазов.

По его словам, аналогичная ситуация наблюдается в Чёрном море, где такими сетями ловят камбалу.

Как отметил эксперт, любая активность ФСБ по противодействию браконьерам будет на пользу.

Ранее в ФСБ заявили о намерении пресекать деятельность украинских браконьеров в Азовском море.

Также депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с ФАН прокомментировал возможный запрет транзита российских судов через Украину.