Эксперт прокомментировал заявление ФСБ о деятельности браконьеров в Азовском море
По словам эксперта, одним из местных обитателей является дельфин-азовка, или морская свинья.
«Браконьерство в Азовском море связано в основном с осетровыми рыбами и установкой донных жаберных сетей. Дельфины путаются в сетях, не могут всплыть и задыхаются», — заявил Глазов.
По его словам, аналогичная ситуация наблюдается в Чёрном море, где такими сетями ловят камбалу.
Как отметил эксперт, любая активность ФСБ по противодействию браконьерам будет на пользу.
Ранее в ФСБ заявили о намерении пресекать деятельность украинских браконьеров в Азовском море.
Также депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с ФАН прокомментировал возможный запрет транзита российских судов через Украину.