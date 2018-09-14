Кемеровский суд арестовал обвиняемую по делу «Зимней вишни» экс-замглавы Госстройнадзора

Центральный районный суд Кемерова принял решение об аресте бывшей сотрудницы Госстройнадзора Кемеровской области Светланы Шенгерей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

Отмечается, что Шенгерей, ставшую 12-м фигурантом уголовного дела по факту унёсшего 60 жизней пожара в ТЦ «Зимняя вишня», арестовали на два месяца.

«На заседании суда прозвучало, что она была задержана 13 сентября. Следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 13 ноября. Суд удовлетворил ходатайство», — сказал собеседник.

Уточняется, что арестованная была сотрудницей инспекции Госстройнадзора области под руководством Танзилии Комковой, которая ранее также стала обвиняемой по этому делу.

Как заявил агентству источник, знакомый с делом, именно Шенгерей по поручению Комковой была ответственна за проведение проверки реконструкции здания «Зимней вишни», переделанного под торговый центр из производственной площадки кондитерского комбината.

Ранее СМИ писали, что экспертиза установила причину пожара в ТЦ «Зимняя вишня».

25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. Погибли 60 человек, большинство — дети.