В деле о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» появился новый фигурант

Бывшая сотрудница Госстройнадзора Кемеровской области Светлана Шенгерей стала 12-й фигуранткой уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня поступило ходатайство старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета России об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой Шенгерей по уголовному делу, возбуждённому по факту пожара в ТЦ «Зимняя вишня», — сообщили в Центральном районном суде Кемерова.

20 августа суд продлил до 24 ноября арест техническому директору владельца ТЦ «Зимняя вишня» — Кемеровского кондитерского комбината — Георгию Соболеву.

25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. Погибли 60 человек, большинство — дети.

В МЧС заявили, что короткое замыкание светильника над ямой с поролоном в игровой зоне является предварительной причиной пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.