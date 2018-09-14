Во всех храмах РПЦ пройдут молитвы о единстве православия
- РИА Новости
«Мы приняли решение о том, чтобы во всех храмах Русской православной церкви за Божественной литургией возносить молитвы о единстве святого православия. И мы сформулируем эти особые молитвенные прошения», — рассказал митрополит.
Ранее Польская православная церковь призвала не предпринимать поспешных действий по автокефалии Украинской православной церкви, заявив, что это может «усугубить раскол в стране».
12 сентября секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук заявил, что проект украинской автокефалии не поддерживает ни одна из поместных церквей.