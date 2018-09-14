Во всех храмах РПЦ пройдут молитвы о единстве православия

В храмах Русской православной церкви во время богослужений будут совершать особую молитву о единстве мирового православия. О таком решении Синода сообщил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Мы приняли решение о том, чтобы во всех храмах Русской православной церкви за Божественной литургией возносить молитвы о единстве святого православия. И мы сформулируем эти особые молитвенные прошения», — рассказал митрополит.

Ранее Польская православная церковь призвала не предпринимать поспешных действий по автокефалии Украинской православной церкви, заявив, что это может «усугубить раскол в стране».

12 сентября секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук заявил, что проект украинской автокефалии не поддерживает ни одна из поместных церквей.