Поднявший на руки росгвардейца в московском метро не признаёт свою вину
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«Я не признаю свою вину. Я поднял сотрудника правоохранительных органов, потому что думал, что это мой знакомый. Я просто обознался», — цитирует обвиняемого Исляма Малекова РИА Новости.
14 сентября в Мещанском суде пройдут предварительные слушания по данному делу.
Инцидент произошёл 6 мая на станции метро «Сухаревская». Малеков подошёл к росгвардейцу, приподнял его и пронёс несколько метров «ради шутки».
СК возбудил уголовное дело. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.