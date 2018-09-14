Поднявший на руки росгвардейца в московском метро не признаёт свою вину

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Мужчина, пронёсший сотрудника Росгвардии по вестибюлю станции «Сухаревская» Калужско-Рижской линии Московского метрополитена, не признаёт своей вины.
Поднявший на руки росгвардейца в московском метро не признаёт свою вину
  • © СК РФ

«Я не признаю свою вину. Я поднял сотрудника правоохранительных органов, потому что думал, что это мой знакомый. Я просто обознался», — цитирует обвиняемого Исляма Малекова РИА Новости.

14 сентября в Мещанском суде пройдут предварительные слушания по данному делу. 

Инцидент произошёл 6 мая на станции метро «Сухаревская». Малеков подошёл к росгвардейцу, приподнял его и пронёс несколько метров «ради шутки».

СК возбудил уголовное дело. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

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