Поднявший на руки росгвардейца в московском метро не признаёт свою вину

Мужчина, пронёсший сотрудника Росгвардии по вестибюлю станции «Сухаревская» Калужско-Рижской линии Московского метрополитена, не признаёт своей вины.

«Я не признаю свою вину. Я поднял сотрудника правоохранительных органов, потому что думал, что это мой знакомый. Я просто обознался», — цитирует обвиняемого Исляма Малекова РИА Новости.

14 сентября в Мещанском суде пройдут предварительные слушания по данному делу.

Инцидент произошёл 6 мая на станции метро «Сухаревская». Малеков подошёл к росгвардейцу, приподнял его и пронёс несколько метров «ради шутки».

СК возбудил уголовное дело. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.