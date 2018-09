Телеканал RT получил четыре золотые и три серебряные награды премии «Медиабренд»

Телеканал RT получил четыре золотые и три серебряные награды российской премии «Медиабренд».

Награда присуждается за достижения в области телевизионного маркетинга, продвижения и дизайна.

Проморолики телеканала получили золото в номинациях «Самое оригинальное промо», «Лучший проморолик новостной программы, спецвыпуска или спецрепортажа», «Лучший дизайн при использовании современных технологий» и «Лучшая внеэфирная промокампания». Медалей были удостоены рекламная кампания RT «Валите на нас» (Blame it on us), промо спецэфира RT о президентских выборах во Франции, видеоролик, созданный в рамках масштабного мультимедийного кросс-платформенного проекта #Romanovs100, а также панорамное видео, снятое в рамках проекта #1917LIVE.

«Серебряной награды была удостоена серия промороликов RT о знаменитом футбольном тренере Жозе Моуринью, легендарном датском вратаре Петере Шмейхеле и известном английском футболисте Стэне Коллиморе, которые присоединились к команде телеканала для освещения ЧМ-2018 в России», — сообщается в пресс-релизе телеканала.

Ранее стало известно, что проморолики RT были номинированы на премию «Медиабренд» в семи категориях.

16 января RT первым из российских брендов завоевал высшую награду престижной премии Adweek ARC Awards, которая отмечает самые инновационные проекты в области рекламы и медиа.

25 апреля проект телеканала RT #1917LIVE, посвящённый 100-летию революции в России, одержал победу в номинации «Реклама и СМИ. Лучшее использование социальных медиа» People’s Voice Award — зрительского голосования престижной международной премии Webby Awards.