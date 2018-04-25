RT завоевал интернет-«Оскар» Webby Awards по итогам зрительского голосования

Проект телеканала RT #1917LIVE, посвящённый 100-летию революции в России, одержал победу в номинации «Реклама и СМИ. Лучшее использование социальных медиа» People’s Voice Award — зрительского голосования престижной международной премии Webby Awards.

#1917LIVE — одна из самых масштабных исторических реконструкций, которые когда-либо реализовывались на платформе Twitter. В рамках проекта десятки аккаунтов в режиме реального времени публиковали сообщения от имени исторических персонажей: от Николая II, Ленина и Керенского до простых рабочих и солдат. В проекте #1917LIVE приняли участие университетские профессора из США и Великобритании, а также всемирно известный бразильский писатель, автор бестселлеров Пауло Коэльо.

«Мы благодарны всем, кто проголосовал за наш проект. Эта победа показала, насколько нужны и важны такие образовательные соцмедиа-проекты, как #1917LIVE и #Romanovs100. Надеемся, аудитория оценит нашу новую историю, рассказывающую о жизни последней царской семьи в 4000 оригинальных фото из их личного архива», — сказал автор идеи проектов #1917LIVE и #Romanovs100 Кирилл Карнович-Валуа.

В апреле 2018 года RT в сотрудничестве с Государственным архивом России запустил масштабный мультимедийный кроссплатформенный проект #Romanovs100, приуроченный к столетней годовщине расстрела царской семьи. Проект реализуется на четырёх социальных медиаплатформах: YouTube, Facebook, Twitter и Instagram. На протяжении 100 дней — с 8 апреля по 17 июля — в его аккаунтах будут публиковаться редкие фотографии из архива Романовых. Над проектом #Romanovs100 работает команда #1917LIVE.

#1917LIVE, завоевавший уже 18 международных и российских премий, стал «Лучшим образовательным онлайн-проектом» и взял золото в категории «Присутствие в Twitter» по итогам премии Shorty Social Good, отмечающей работы, оказавшие положительное влияние на общество. Проект получил награды премии в области рекламы Epica Awards и премии Shorty Awards, вручаемой за достижения в социальных сетях. #1917LIVE одержал победу в категории «Цифровой спецпроект» престижного международного телевизионного конкурса New York Festivals, а проморолики проекта получили серебро в категории «Кинематография». Проект также победил в российском конкурсе «Медиабренд», получил серебряную награду российской премии в области рекламы Red Apple, а также завоевал высшую награду престижной премии Adweek ARC Awards.

Webby Awards, «самая почётная премия в области интернета», по мнению The New York Times, ежегодно отмечает лучшие в мире digital-проекты: сайты, видеоролики, мобильные приложения и кампании в социальных сетях. В жюри премии входит более тысячи профессионалов веб- и медиарынка.