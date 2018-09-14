ЦИК отменил результаты выборов на 12 избирательных участках России
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Центризбиркома России Николая Булаева.
«У нас сегодня отменены итоги выборов на 12 участках», — сказал он.
Ранее в ЦИК сообщили, что второй тур выборов глав регионов должен пройти в Хабаровском и Приморском краях, Республике Хакасия и Владимирской области.
9 сентября в России состоялись прямые выборы глав 22 субъектов, а также выборы депутатов законодательных органов в 16 регионах.