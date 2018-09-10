ЦИК: второй тур выборов глав регионов должен пройти в четырёх субъектах России

Второй тур выборов глав регионов должен пройти в Хабаровском и Приморском краях, Республике Хакасия и Владимирской области. Об этом заявил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

«Объективная картина результатов голосования говорит о том, что второй тур в этих регионах — дело свершившееся», — цитирует его РИА Новости.

При этом Булаев добавил, что «окончательное решение оформляется на заседании избирательных комиссий субъектов Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что врио главы Тюменской области Александр Моор лидирует на губернаторских выборах после обработки 100% протоколов.

9 сентября в России прошли прямые выборы глав 22 регионов и выборы депутатов законодательных органов в 16 регионах.

Член правления Российской ассоциации политических консультантов, политолог Андрей Колядин в беседе с RT оценил результаты единого дня голосования. По его словам, в Москве на выборах мэра провала по явке не было.