СМИ: Безработица в России достигла исторического минимума за последние 27 лет

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Уровень безработицы в России достиг исторического минимума за последние 27 лет, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Министерство труда. По данным издания, в конце августа показатель зарегистрированной безработицы составил 0,89%.

Отмечается, что во время расчётов учитывались только обратившиеся в службу занятости граждане, однако уровень реальной безработицы также является минимальным.

Как пояснили в Минтруде, улучшение ситуации в данной сфере связано с реализацией мероприятий по поддержке эффективной занятости, когда безработным предлагают услуги по профориентации и обучению.

Ранее стало известно, что число безработных в России с начала года снизилось на 95,6 тыс. человек, что составляет 12,3%.

27 августа «Янтарный край» сообщил, что в Калининградской области зафиксировали исторический минимум безработных за последние 20 лет.

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