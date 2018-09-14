СМИ: Безработица в России достигла исторического минимума за последние 27 лет
Отмечается, что во время расчётов учитывались только обратившиеся в службу занятости граждане, однако уровень реальной безработицы также является минимальным.
Как пояснили в Минтруде, улучшение ситуации в данной сфере связано с реализацией мероприятий по поддержке эффективной занятости, когда безработным предлагают услуги по профориентации и обучению.
Ранее стало известно, что число безработных в России с начала года снизилось на 95,6 тыс. человек, что составляет 12,3%.
27 августа «Янтарный край» сообщил, что в Калининградской области зафиксировали исторический минимум безработных за последние 20 лет.