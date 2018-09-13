Лавров отправится в Боснию и Герцеговину 21 сентября

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Глава МИД России Сергей Лавров в пятницу, 21 сентября, отправится с визитом в Боснию и Герцеговину.
Лавров отправится в Боснию и Герцеговину 21 сентября
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Боснии и Герцеговины Игорем Црнадаком обсудил вопросы подготовки визита, который намечен на 21 сентября.

Ранее стало известно, что 14 сентября в Берлине Сергей Лавров проведёт переговоры с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, в ходе которых будет обсуждаться вопрос сохранения СВПД с учётом выхода из него США.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию вокруг иранской ядерной сделки.

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