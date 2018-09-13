СМИ: В России предложили запретить ароматизаторы и добавки в некурительном табаке

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В России предложили запретить использование ароматизаторов, красителей и добавок в жевательном, нюхательном и сосательном табаке, сообщают «Известия».
СМИ: В России предложили запретить ароматизаторы и добавки в некурительном табаке
  • ©pixabay.com

Об этом говорится в письме Минздрава в Минсельхоз, который в настоящее время готовит поправки в «Технический регламент на табачную продукцию». Документ уже направлен в ведомства для согласования.

Из письма следует, что Минздрав получает обращения от общественных организаций, согласно которым использование в некурительном табаке ароматизаторов и красителей представляет серьёзную проблему и может заметно повысить привлекательность такой продукции для детей и молодёжи.

«Особенно опасно использование таких веществ при производстве некурительных табачных изделий одновременно с добавками, усиливающими эффект привыкания», — отмечается в письме.

Как заявили в пресс-службе Минздрава, такие изделия могут ассоциироваться у детей и подростков с жевательной резинкой и жевательными конфетами.

Со своей стороны, в пресс-службе Минсельхоза сказали, что работа над поправками ещё не закончена.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с телеканалом «360» рассказал об изменении отношения россиян к курению.

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