Эксперт оценил значимость учений «Восток-2018»

Преподаватель департамента политологии Финансового университета при правительстве России политолог Леонид Крутаков в беседе с радио Sputnik оценил значимость учений «Восток-2018».

«Эти учения свидетельствуют о формировании не просто некоего общественного клуба, а полноценных военно-политических блоков, новых зон доверия», — заявил он.

По его словам, прежний глобальный проект с единственным установщиком правил — США — распадается.

Как отметил Крутаков, «Восток-2018» и Восточный экономический форум свидетельствуют о том, что Россия и Китай фактически преодолели внеблоковый статус.

Ранее заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал учения «Восток-2018».