В Курской области возбудили дело после пропажи отправленного в Москву клада

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В Курской области расследуют уголовное дело по факту пропажи клада из 260 золотых монет, который ранее по решению суда был отправлен в Москву. Об этом информирует пресс-служба ведомства. 
В Курской области возбудили дело после пропажи отправленного в Москву клада
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В СК сообщили, что житель Курска в ходе ремонта частного дома под деревянными полами нашёл клад — 260 золотых монет Российской империи чеканки конца XIX — начала XX века.

Монеты были изъяты и помещены в комнату хранения вещественных доказательств ОП-1 УМВД по городу Курску. 

«В дальнейшем по решению суда данные монеты были отправлены в Гохран России в Москву, сотрудники которого при вскрытии опечатанной коробки обнаружили в ней три гаечных металлических ключа и канцелярский степлер», — заявили в пресс-службе.

В рамках расследования сотрудники СК устанавливают личность похитившего монеты.

Ранее в Кургане возбудили дело по факту попытки похитить ковчег с мощами Александра Невского.

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