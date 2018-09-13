В Курской области возбудили дело после пропажи отправленного в Москву клада
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В СК сообщили, что житель Курска в ходе ремонта частного дома под деревянными полами нашёл клад — 260 золотых монет Российской империи чеканки конца XIX — начала XX века.
Монеты были изъяты и помещены в комнату хранения вещественных доказательств ОП-1 УМВД по городу Курску.
«В дальнейшем по решению суда данные монеты были отправлены в Гохран России в Москву, сотрудники которого при вскрытии опечатанной коробки обнаружили в ней три гаечных металлических ключа и канцелярский степлер», — заявили в пресс-службе.
В рамках расследования сотрудники СК устанавливают личность похитившего монеты.
Ранее в Кургане возбудили дело по факту попытки похитить ковчег с мощами Александра Невского.