В Кургане возбудили дело после попытки жителя похитить ковчег с мощами Александра Невского

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В Кургане возбуждено уголовное дело после того, как местный житель попытался похитить ковчег с мощами Александра Невского в кафедральном соборе Святого Александра Невского.
В Кургане возбудили дело после попытки жителя похитить ковчег с мощами Александра Невского
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Отмечается, что инцидент произошёл 17 августа.

«По данному факту дознавателем ОП №1 УМВД России по г. Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 164 УК России, т.е. попытка хищения предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную и культурную ценность», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что ход расследования взят на особый контроль.

В августе 2017 года Nation News сообщало, что в Карелии СК возбудил уголовное дело по факту кражи пожертвований в одном из храмов.

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