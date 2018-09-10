В Кургане возбудили дело после попытки жителя похитить ковчег с мощами Александра Невского
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.
Отмечается, что инцидент произошёл 17 августа.
«По данному факту дознавателем ОП №1 УМВД России по г. Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 164 УК России, т.е. попытка хищения предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную и культурную ценность», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что ход расследования взят на особый контроль.
В августе 2017 года Nation News сообщало, что в Карелии СК возбудил уголовное дело по факту кражи пожертвований в одном из храмов.