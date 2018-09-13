В Татарстане прокуратура отменила дело против убившего двух грабителей предпринимателя

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Прокуратура Татарстана отменила уголовное дело в отношении предпринимателя из Бугульмы, убившего двух грабителей, которые проникли в его дом.
В Татарстане прокуратура отменила дело против убившего двух грабителей предпринимателя
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства. 

Отмечается, что прокуратура изучила постановление о возбуждении дела и материалы проверки в отношении предпринимателя. 

В прокуратуре заявили, что предприниматель действовал в условиях необходимой обороны, а выводы следствия объективными данными не подтверждены.

«Учитывая изложенное, незаконное постановление следователя о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела по факту убийства двух лиц, совершённого при превышении пределов необходимой обороны, сегодня отменено первым заместителем прокурора республики Сергеем Старостиным», — заявили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что собранные материалы были направлены в следственный орган для организации дополнительной проверки и принятия законного процессуального решения. 

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело в отношении предпринимателя из Татарстана, который нанёс смертельные удары ножом двум грабителям, проникшим в его дом утром 12 сентября.

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