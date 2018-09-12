В Татарстане предприниматель убил двух напавших на его дом грабителей

Короткая ссылка
В Татарстане местный предприниматель нанёс смертельные ранения двум напавшим на его дом грабителям. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МВД по Татарстану.
В Татарстане предприниматель убил двух напавших на его дом грабителей
  • РИА Новости

Отмечается, что 12 сентября около 08:00 мск в полицию поступило сообщение о том, что в дом 41-летнего предпринимателя ворвались двое неизвестных в масках.

Угрожая предметами, похожими на пистолеты, они связали хозяина дома, его супругу и их знакомого. Грабители требовали отдать им деньги.

«Хозяин дома, оказывая нападавшим сопротивление, нанёс им несколько ножевых ранений, в результате которых они скончались», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Полицейские изъяли с места происшествия огнестрельное оружие ограниченного поражения, записи камер видеонаблюдения, остатки масок нападавших и другие предметы.

Также был задержан третий подозреваемый в организации нападения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области возбудили дело по факту убийства 10-летней девочки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить