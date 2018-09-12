В Татарстане предприниматель убил двух напавших на его дом грабителей
- РИА Новости
Отмечается, что 12 сентября около 08:00 мск в полицию поступило сообщение о том, что в дом 41-летнего предпринимателя ворвались двое неизвестных в масках.
Угрожая предметами, похожими на пистолеты, они связали хозяина дома, его супругу и их знакомого. Грабители требовали отдать им деньги.
«Хозяин дома, оказывая нападавшим сопротивление, нанёс им несколько ножевых ранений, в результате которых они скончались», — говорится в сообщении.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Полицейские изъяли с места происшествия огнестрельное оружие ограниченного поражения, записи камер видеонаблюдения, остатки масок нападавших и другие предметы.
Также был задержан третий подозреваемый в организации нападения.
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