СК возбудил дело против убившего двух грабителей предпринимателя из Татарстана

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего предпринимателя из Татарстана, который убил двух злоумышленников при попытке ограбить его дом. 

Об этом информирует СУ СК по Татарстану.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК России («Убийство, совершённое при превышении пределов необходимой обороны»)», — заявили в ведомстве. 

В СК добавили, что погибшие — 38-летний и 39-летний жители Самарской области.

По версии следствия, утром на территорию дома предпринимателя проникли трое злоумышленников. Угрожая пистолетами, они связали руки хозяевам дома и их приятелю. Предприниматель и его товарищ смогли расцепить повязки.

После этого произошла драка, в ходе которой хозяин дома нанёс двум злоумышленникам несколько ударов ножом. Третий нападавший скрылся, но был задержан через непродолжительное время.

Ранее стало известно, что в Татарстане предприниматель убил двух напавших на его дом грабителей.

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