Титов: не менее девяти бизнесменов из лондонского списка могут вернуться в Россию до конца года

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в кулуарах ВЭФ рассказал, сколько бизнесменов из лондонского списка могут вернуться в Россию до конца 2018 года.

«На сегодняшний день вернулись пять человек, ещё много людей осталось за границей. Девять человек имеют возможность вернуться, уже все вопросы решены. Но вообще их в списке 41. Мы помогаем не всем, сейчас одного за другим пропускаем их через специальную общественную экспертизу», — заявил он в беседе с RT.

Бизнес-омбудсмен также подчеркнул, что до конца года надеется вернуть в Россию ещё как минимум девять бизнесменов из списка.

«Для нас сегодня работают более шестидесяти адвокатских бюро и юридических компаний, которые осуществляют бесплатную экспертизу обращений. Они должны нам сказать, реально нарушены права предпринимателей или всё-таки бизнес в чём-то виноват. После того как они дают заключение, мы постепенно включаем такого рода людей в список и начинаем им помогать. Я надеюсь, что до конца этого года по крайней мере те девять человек, чьи проблемы уже решены, вернутся. Надеюсь, что мы доведём эту цифру до десяти-пятнадцати человек», — заключил Титов.

Ранее Борис Титов обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением рассмотреть условия для прекращения международного розыска и изменения заочно избранных мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении нескольких десятков предпринимателей, желающих вернуться в страну из-за границы.