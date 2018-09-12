Титов рассказал о создании в тюрьмах отдельных блоков для осуждённых по экономическим статьям

Короткая ссылка
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в кулуарах ВЭФ рассказал об инициативе по созданию отдельных блоков в тюрьмах для осуждённых по экономическим преступлениям.

«По обоснованным прогнозам ФСИН, они могут появится уже в ближайшие месяцы. Все необходимые распоряжения внутри системы были даны. Сегодня во всех учреждениях идёт работа по выделению особых зон, куда будут помещаться уже люди, осуждённые по экономическим статьям», — заявил он в беседе с RT.

Ранее сообщалось, что ФСИН апробирует проект по раздельному содержанию подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений отдельно от остальных в следственных изоляторах Москвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить