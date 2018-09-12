Титов рассказал о создании в тюрьмах отдельных блоков для осуждённых по экономическим статьям
«По обоснованным прогнозам ФСИН, они могут появится уже в ближайшие месяцы. Все необходимые распоряжения внутри системы были даны. Сегодня во всех учреждениях идёт работа по выделению особых зон, куда будут помещаться уже люди, осуждённые по экономическим статьям», — заявил он в беседе с RT.
Ранее сообщалось, что ФСИН апробирует проект по раздельному содержанию подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений отдельно от остальных в следственных изоляторах Москвы.