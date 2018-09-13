В двух классах одной из школ Екатеринбурга объявлен карантин из-за вирусной инфекции

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В екатеринбургской школе №171 заподозрили наличие вирусной инфекции, сообщает URA.RU со ссылкой на городской департамент образования.
В двух классах одной из школ Екатеринбурга объявлен карантин из-за вирусной инфекции
  • РИА Новости

«Выявлены два ребёнка с подозрением на вирусную инфекцию. Дети учатся в разных классах, сейчас идёт эпидемиологическое исследование», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что классы, где учатся заболевшие школьники, закрыты на карантин, а помещения обработаны противовирусными препаратами.

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области уточнили, что результаты эпидемиологического исследования ситуации в школе №171 будут известны 13 сентября.

Ранее в Екатеринбурге организовали проверку гимназии №5, где объявили карантин.

Также в апреле Nation News сообщал, что в Екатеринбурге школы закрыли на карантин из-за новой волны ОРВИ и пневмонии.

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