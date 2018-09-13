СМИ: Министр транспорта Крыма подал в отставку
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в крымском правительстве.
Отмечается, что он уже написал заявление об увольнении.
«Действительно, министр транспорта написал заявление», — сказал собеседник.
Уточняется, что неизвестно, принял ли глава региона отставку Овсянникова и по какой причине министр решил покинуть свой пост.
По данным агентства, Овсянников является пятым с весны 2014 года руководителем ведомства.
В конце августа указом президента России Владимира Путина от занимаемых должностей был освобождён ряд высокопоставленных офицеров из четырёх ведомств.