СМИ: Министр транспорта Крыма подал в отставку

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Министр транспорта Крыма Юрий Овсянников принял решение уйти в отставку.
СМИ: Министр транспорта Крыма подал в отставку

    Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в крымском правительстве.

    Отмечается, что он уже написал заявление об увольнении.

    «Действительно, министр транспорта написал заявление», — сказал собеседник.

    Уточняется, что неизвестно, принял ли глава региона отставку Овсянникова и по какой причине министр решил покинуть свой пост.

    По данным агентства, Овсянников является пятым с весны 2014 года руководителем ведомства. 

    В конце августа указом президента России Владимира Путина от занимаемых должностей был освобождён ряд высокопоставленных офицеров из четырёх ведомств. 

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