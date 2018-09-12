Минфин не исключил возможного освобождения электромобилей от транспортного налога

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Замглавы Минфина Илья Трунин допускает возможность того, что владельцы электромобилей не будут облагаться транспортным налогом.
Минфин не исключил возможного освобождения электромобилей от транспортного налога
  • РИА Новости

«Транспортный налог является региональным налогом, любые льготы, которые соответствуют общим принципам налогообложения, могут быть установлены региональными властями, в этом их никто не ограничивает», — цитирует Трунина ТАСС.

Отмечается, что в ноябре 2017 года правительство России предлагало поправку в законопроект о налоговых изменениях с целью отменить транспортный налог для владельцев электромобилей, однако комитет Госдумы по бюджету и налогам не поддержал эту инициативу.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщило, что продажи новых электромобилей на российском рынке выросли на 79,3% в первой половине 2018 года.

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