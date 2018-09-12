Минфин не исключил возможного освобождения электромобилей от транспортного налога

Замглавы Минфина Илья Трунин допускает возможность того, что владельцы электромобилей не будут облагаться транспортным налогом.

«Транспортный налог является региональным налогом, любые льготы, которые соответствуют общим принципам налогообложения, могут быть установлены региональными властями, в этом их никто не ограничивает», — цитирует Трунина ТАСС.

Отмечается, что в ноябре 2017 года правительство России предлагало поправку в законопроект о налоговых изменениях с целью отменить транспортный налог для владельцев электромобилей, однако комитет Госдумы по бюджету и налогам не поддержал эту инициативу.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщило, что продажи новых электромобилей на российском рынке выросли на 79,3% в первой половине 2018 года.