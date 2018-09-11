Минфин предложил законодательно закрепить возможность налоговых экспериментов

Министерство финансов России вместе с Федеральной налоговой службой предлагает закрепить в Налоговом кодексе возможность проведения налоговых экспериментов. Об этом заявил заместитель министра финансов Илья Трунин.

По его словам, предлагается при участии специалистов из Госдумы ввести «нормы в первую часть Налогового кодекса на проведение налоговых экспериментов», передаёт ТАСС.

«Там мы предлагаем записать, что правительство будет выходить с отчётом о проведении эксперимента и предложением либо сворачивать проект по завершении, либо закреплять», — добавил он.

Ранее в ведомстве представили информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и камней.

В середине августа Минфин предложил ввести экологический налог. Эксперт Ильдар Неверов прокомментировал НСН инициативу ведомства.