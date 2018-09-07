Минфин России представил новую систему контроля за оборотом драгметаллов и драгкамней

Министерство финансов России презентовало интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и камней в рамках Московского финансового форума. Об этом сообщает РИА Новости.

Алексей Моисеев, замминистра финансов России, заявил на презентации проекта, что 1 ноября закончится эксперимент по внедрению новой системы.

В планах министерства — внесение изменений в законодательство и полное внедрение проекта к концу следующего года.

Аркадий Трачук, глава Гознака, прокомментировал интеграцию такой системы в рынок и рассказал, кому может быть полезен этот проект.

«Решение полезно не только участникам рынка и контролирующим организациям, но также может оказать помощь и покупателям, которым необходимо проверить изделие, которое они покупают», — отметил Трачук.

Он сообщил, что в первом этапе эксперимента приняли участие 24 организации. Ими стали представители всех видов деятельности в рамках отрасли драгоценных металлов и камней.

Разработка Минфина призвана обеспечить контроль за передвижениями драгметаллов и драгкамней на всех этапах реализации — от производства до продажи и последующего оборота. Информация будет доступна и для покупателей. Её можно будет получить, просканировав код на бирке изделия при помощи специального приложения для смартфонов.

6 сентября, в день старта Московского финансового форума, участники встречи обсудили перспективы российской экономики в условиях санкций.