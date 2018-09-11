Школьники из Москвы заняли первое место на Олимпиаде мегаполисов

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Школьники из Москвы завоевали первое место на Олимпиаде мегаполисов, сообщает m24.
Школьники из Москвы заняли первое место на Олимпиаде мегаполисов
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Итоги состязаний подвёл на заседании президиума столичного правительства глава департамента образования Исаак Калина.

264 ребёнка из 33 городов и 26 стран соревновались в математике, информатике, физике и химии. Соперниками москвичей были, в частности, представители Белграда, Берлина, Гонконга, Дели, Бостона, Еревана, Милана.

Основная часть олимпиады включала два тура. По их итогам первое место досталось команде из российской столицы, набравшей 736,53 балла.

Дипломы победителей также вручены школьникам из Шанхая (638,5 балла), Санкт-Петербурга (628,45 балла) и Гонконга (627,08 балла).

Ранее сообщалось, что команда московских школьников заняла первое место в междисциплинарном блицтуре Международной олимпиады мегаполисов.

Также Nation News сообщал, что российские школьники получили призовые места на конкурсе научных проектов в США.

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