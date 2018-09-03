Московские школьники заняли первое место в Международной олимпиаде мегаполисов
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Столичные учащиеся набрали 72 балла из 80 возможных. У сборной Гонконга — 70 баллов, Шанхая — 68 баллов.
В топ-10 также попали команды Белграда, Софии, Джакарты, Санкт-Петербурга, Минска, Стамбула и Будапешта.
В течение двух часов школьники должны были выполнить 80 заданий по математике, информатике, химии и физике.
Блицтур — это интеллектуальная разминка в преддверии основных состязаний, его результаты не повлияют на общий зачёт, передаёт m24.
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