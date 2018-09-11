Следователи начали проверку из-за частичного обрушения школы в Иркутской области

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Следователи организовали проверку из-за частичного обрушения школы в посёлке Уян, передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на сайт СУ СК России по Иркутской области.
Следователи начали проверку из-за частичного обрушения школы в Иркутской области
  • РИА Новости

«По предварительным данным, сегодня в 08:35 в школе села Уян Куйтунского района обрушился пролёт тёплого перехода между коридорами школы», — отмечается в сообщении.

Выяснилось, что пролёт признан аварийным и не эксплуатировался с 2009 года.

Пострадавших нет. Доследственную проверку начали по признакам преступления, предусмотренного статьёй о халатности.

Устанавливаются обстоятельства инцидента.

Ранее директор школы Людмила Таюрская в беседе с телеканалом «360» прокомментировала частичное обрушение учебного здания.

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