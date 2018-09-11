Следователи начали проверку из-за частичного обрушения школы в Иркутской области
- РИА Новости
«По предварительным данным, сегодня в 08:35 в школе села Уян Куйтунского района обрушился пролёт тёплого перехода между коридорами школы», — отмечается в сообщении.
Выяснилось, что пролёт признан аварийным и не эксплуатировался с 2009 года.
Пострадавших нет. Доследственную проверку начали по признакам преступления, предусмотренного статьёй о халатности.
Устанавливаются обстоятельства инцидента.
Ранее директор школы Людмила Таюрская в беседе с телеканалом «360» прокомментировала частичное обрушение учебного здания.